В нашем районе состоялся Международный экзамен по корейскому языку

Казахстана, Киргизии, Республики Корея, Узбекистана, Украины и Более 250 человек самого разного возраста съехались в прошлую субботув коньковскую школу № 17 из Белоруссии России , чтобы проверить свои знания по корейскому языку.

15 апреля там прошел 15-ый Международный экзамен по корейскому языку TOPIK (Test of Proficiency in Korean), организованный Посольством Республики Корея и Сеульским государственным университетом.

Москву традиционно представляют студенты ведущих вузов, не только гуманитарных и лингвистических, но и технических. Среди них МГУ , МГЛУ, РУДН ВШЭ , МТУ, МИСИС, МЭИ, МИРЯ им. А. С. Пушкина и многие другие

Также попробовали свои силы 30 учеников с 7 по 11 класс из школы № 17.

Напомним, что Международный экзамен на знание корейского языка TOPIK позволяет официально проверить и подтвердить свои знания. При этом его результаты учитываются при поступлении во все высшие учебные заведения Республики Корея, а также являются конкурентным преимуществом при поступлении на работу в ведущие корейские и российские компании.

Все работы отправятся в Республику Корея, где их проверят преподаватели Сеульского государственного университета корейского языка. Все, сдавшие его успешно, получат Международный сертификат соответствующего уровня.