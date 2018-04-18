Universal University откроет в Москве Фуд-академию

Недавно созданный «Британкой», МАРШем и Московской школой кино Universal University, планирует открыть в Москве Food Academy, где будут готовить специалистов для ресторанного бизнеса Недавно созданный «Британкой», МАРШем и Московской школой кино Universal University, планирует открыть в Москве Food Academy, где будут готовить специалистов для ресторанного бизнеса.

«The Food Academy — это образование-360 в индустрии, которая стремительно развивается и требует профессионалов новой формации. В Школе студенты могут узнать все о food-индустрии: освоить специфику менеджмента и ведения бизнеса, маркетинга и коммуникаций, комплексного производства и логистики, дизайна еды и упаковки, получить знания и навыки для создания новых сервисов и технологий», — сообщается на сайте школы.

«Мы счастливы видеть, как в подлинном смысле возрождается русская гастрономия во всех проявлениях — от собственно кухни до сервиса, управления, новых инновационных форматов, и рады, что можем принять участие в её возрождении, открыв большую международную школу The Food Academy», — отмечает сооснователь Universal University Игорь Ганжа

Предполагается, что в школе будут фундаментальные программы дополнительного образования и переподготовки, а также интенсивные курсы для повышения профессионального уровня практикующих специалистов. Первый курс планируют набраться в 2019 году.

Universal University объединяет Британскую высшую школу дизайна, Школу компьютерных технологий Scream School, Московскую школу кино, Московскую школу архитектуры МАРШ, Московскую школу коммуникаций MACS, Московскую школу музыки, Академию блокчейн, The Food Academy, Бизнес-инкубатор, Экспертный центр по академическому качеству и креативной педагогике.

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