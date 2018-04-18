В Самарской области пройдут «Андреевские вечера-2018»

Октябрьска, Чапаевска, Участниками «Андреевских вечеров» станут: ансамбль народных инструментов «ВолгаFolk Band» и ученические ансамбли детских музыкальных школ и школ искусств из Самары Новокуйбышевска , Безенчука, сел Большая Глушица, Варламово, Черновский Самарской области

Преподавателями выступят руководители ученических ансамблей детских музыкальных школ и школ искусств Самарской области.

Мастер-классы и концерты народной музыки «Андреевские вечера» направлены на оказание практической поддержки учащимся и преподавателям областных (в том числе удаленных) музыкальных школ и школ искусств и на стимулирование интереса к дальнейшему продолжению образования учащихся в музыкальной сфере.

Проведение Четвертого сезона проекта приурочено сразу к нескольким памятным датам: 130-летию первого публичного выступления кружка любителей игры на балалайке В. В. Андреева, ставшего прообразом современного Оркестра Русских народных инструментов и пятилетию со дня основания ансамбля народных инструментов Самарской филармонии «ВолгаFolk Band».

Автор идеи и художественный руководитель проекта — основатель и руководитель ансамбля народных инструментов «ВолгаFolk Band» Самарской филармонии Дмитрий Буцыков. Директор проекта — менеджер Самарской филармонии Борис Ходош.