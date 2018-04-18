В ГД заявили, что инцидент в Стерлитамаке произошел из-за влияния соцсетей

УФА , 18 апреля. / ТАСС /. Инцидент в школе № 1 Стерлитамака , где в среду ученик напал на учительницу и одноклассников, а затем поджег класс, — следствие недостатка внимания к трудному подростку и влияния социальных сетей. Такое мнение высказали в беседе с ТАСС депутаты Госдумы

"Лично мое мнение — это влияние сетей. Помните, была группа «Синий кит», и сейчас для молодежи социальные сети — основной источник получения информации, и где-то работает юношеский максимализм. Надо учитывать, что мальчик находился в спецклассе для тех, кому тяжело учится, а такие дети более подвержены психологическим атакам", — сказал ТАСС депутат Госдумы, экс-глава городской администрации Стерлитамака Алексей Изотов

Он добавил, что в плане безопасности школы города оснащены, и, в первую очередь, чтобы история не повторилась, детей необходимо воспитывать. «В Стерлитамаке буквально вчера проходили родительские собрания, говорили, что к детям надо внимательнее относится, смотреть за ними. Сейчас монополии на социализацию детей у школы нет, родители должны более внимательнее относиться к ним, смотреть, в каких чатах они сидят, кто у них в друзьях. Не надо отстраняться — все беды идут из семьи. В моем понимании это проблемы воспитания», — отметил Изотов.

По мнению депутата Госдумы Рамзила Исшарина, в школах надо усилить психологическую работу и больше внимания обращать на трудных подростков. «Об этом говорится не первый раз, что необходимо усиливать обеспечение безопасности в школах. Необходимо усиливать работу в психологическом плане, чтобы работали психологи — я считаю, что это основное. Педагогический коллектив должен внимательно следить за детьми и выявлять риски на ранней стадии. Надо обращать больше внимания на детей, которые находятся в зоне риска», — сказал Исшарин.

Как сообщалось, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Одна из учениц, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. В больницы госпитализированы сам подросток и трое пострадавших от его действий.