В Конькове прошел Международный экзамен по корейскому языку

15-ый Международный экзамен по корейскому языку TOPIK (Test of Proficiency in Korean), организованный Посольством Республики Корея и Сеульским государственным университетом, состоялся в коньковской школе № 17 в прошлое воскресенье.

Казахстана, Украины и Более 250 человек самого разного возраста — от школьника до пенсионера — съехались в Коньково из Белоруссии Киргизии , Республики Корея, Узбекистана России , чтобы сдать этот сложнейший экзамен.

Москву традиционно представляют студенты ведущих вузов, не только гуманитарных и лингвистических, но и технических. Среди них МГУ , МГЛУ, РУДН ВШЭ , МТУ, МИСИС, МЭИ, МИРЯ им. А. С. Пушкина и многие другие. Попробовали свои силы и 30 учеников школы № 17 с 7 по 11 класс.

Все работы будут переправлены в Республику Корея и там проверены преподавателями Сеульского государственного университета корейского языка. Тем, кто сдаст экзамен успешно, вручат Международный сертификат соответствующего уровня. Результаты экзамена учитываются при поступлении во все высшие учебные заведения Республики Корея.