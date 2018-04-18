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В Конькове прошел Международный экзамен по корейскому языку
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В Конькове прошел Международный экзамен по корейскому языку 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
15-ый Международный экзамен по корейскому языку TOPIK (Test of Proficiency in Korean), организованный Посольством Республики Корея и Сеульским государственным университетом, состоялся в коньковской школе № 17 в прошлое воскресенье.
Более 250 человек самого разного возраста — от школьника до пенсионера — съехались в Коньково из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Республики Корея, Узбекистана, Украины и России, чтобы сдать этот сложнейший экзамен.
Москву традиционно представляют студенты ведущих вузов, не только гуманитарных и лингвистических, но и технических. Среди них МГУ, МГЛУ, РУДН, ВШЭ, МТУ, МИСИС, МЭИ, МИРЯ им. А. С. Пушкина и многие другие. Попробовали свои силы и 30 учеников школы № 17 с 7 по 11 класс.
Все работы будут переправлены в Республику Корея и там проверены преподавателями Сеульского государственного университета корейского языка. Тем, кто сдаст экзамен успешно, вручат Международный сертификат соответствующего уровня. Результаты экзамена учитываются при поступлении во все высшие учебные заведения Республики Корея.
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