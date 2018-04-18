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Стерлитамак: учительница встала между обезумевшим подростком и своими учениками
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Стерлитамак: учительница встала между обезумевшим подростком и своими учениками 

Вести.Ru 2 часа назад
Пытаясь оградить детей от агрессивных действий школьника, учительница стерлитамакской школы Екатерина Альбертовна Першина получила ножевое ранение. Ученик порезал руку одноклассницы в кабинете информатики. После этого он поджег класс и попытался перерезать себе горло.
29-летняя учительница встала между разъяренным подростком коррекционного класса и другими учениками, сообщает РИА Новости. Пострадавшая от ножа подростка преподавательница работает в школе 5 лет учителем информатики. До этого она работала в этой же школе вожатой. Екатерина Першина стала победителем в одной из номинаций на конкурсе «Учитель года» в 2017 году.
После поножовщины в школе в больницу поступили четверо пострадавших: учительница, школьница и зачинщик произошедшего. Учительница успешно прооперирована, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, госпитализирована еще одна школьница. Когда в школе сработала пожарная сигнализация, девочка неудачно выпрыгнула из окна второго этажа. Выпрыгнувшая из окна школьница также отправлена в клиническую горбольницу.
У палаты подростка выставлено полицейское наблюдение. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Еще одно дело возбуждено по халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних. Известно, что по поводу агрессивного поведения сорвавшегося до поножовщины 17-летнего подростка уже были обращения в органы профилактики.
Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова считает, что главная задача сейчас — это снять психоэмоциональное напряжение всех учащихся в школе. 19 апреля их перед первым звонком на урок со словами «Доброе утро» будет встречать директор школы. В учебном заведении и в больнице, где лежат пострадавшие, также будут работать десять опытных психологов.
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