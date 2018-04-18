Ещё
Педагоги из Молжаниновского пообщались с психологом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Педагоги из Молжаниновского пообщались с психологом 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В дни весенних каникул для педагогического состава «Школы Перспектива» проводят обучающие семинары. На этот раз в актовом зале школы прошла познавательно-образовательная встреча, на которой специалист Московской службы психологической помощи С. Егорова рассказала об особенностях поведения детей-подростков, о возможных причинах их агрессии и о методах поддержки школьников в переходном возрасте.
— Лекция оказалась полезной, — отметил представитель администрации школы.
Ключевые рекомендации специалиста будут применяться на практике. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Креативный продюсер Московского образовательного телеканала провел мастер-класс для школьников из Молжаниновского Окно «Школы Перспектива» украсила оригинальная открытка На Синявинской поговорили о здоровье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением125
Решена судьба российских банков в SWIFT189
Найдена «подлодка Гитлера»2
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США310
Сирийская армия показала российский «Стрелец»12
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение