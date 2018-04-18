Педагоги из Молжаниновского пообщались с психологом

В дни весенних каникул для педагогического состава «Школы Перспектива» проводят обучающие семинары. На этот раз в актовом зале школы прошла познавательно-образовательная встреча, на которой специалист Московской службы психологической помощи С. Егорова рассказала об особенностях поведения детей-подростков, о возможных причинах их агрессии и о методах поддержки школьников в переходном возрасте.

— Лекция оказалась полезной, — отметил представитель администрации школы.

Ключевые рекомендации специалиста будут применяться на практике. (то)