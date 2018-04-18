В Зеленограде состоялась игра для педагогов «ПроОтходы»

В Ресурсном центре НКО (корпус 239) состоялась деловая игра для педагогов образовательных учреждений «ПроОтходы» — отчет о событии был опубликован на странице организатора мероприятия АНО «Клуб юных натуралистов Зеленограда». Мероприятие прошло при поддержке РЦ НКО ЗелАО Комитета общественных связей города Москвы

Мероприятие, нацеленное на педагогов Зеленограда, их учеников и подопечных, было призвано привлечь внимание общественности к ресурсосбережению, воспитать у подрастающего поколения бережное отношения к окружающей среде, природным ресурсам, животному и растительному миру города.

На деловой игре «ПроОтходы» учителя зеленоградских школ, воспитатели дошкольных отделений и ученики школы 2045 познакомились с просветительской экологической выставкой и приняли участие в квест-игре на тему экологии и природосбережения.