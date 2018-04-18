Лишить учителей свободы. Орловские власти против закупки новых учебников

Творческий полёт

На заседании правительства Орловской области во время доклада исполняющего обязанности руководителя департамента образования Владимира Агибалова выяснилось, что у учителей и образовательных учреждений есть право заказывать любой комплект учебников. К примеру, только по геометрии их насчитывается семь видов, и учителя, с точки зрения чиновников, заказывают каждый год разные. В 2014 году, когда полномочия по приобретению литературы для школ были переданы субъекту, федеральный реестр расширился до неузнаваемости. Это стало проблемой для всех регионов.

«Нет чёткого базового перечня, который мы могли бы рекомендовать каждой школе, — отметил Агибалов. — Мы не можем ограничивать творческий полёт. В рамках одной школы наблюдается преподавание математики в седьмых классах по трём разным программам. Педагоги имеют право заказывать три разных комплекта учебников. Мы будем стараться, хотя это не сильно популярная мера, но свободу выбора программ на региональном уровне скорректировать», — отметил чиновник.

Также он посетовал, что сейчас в регионе прогнозируется закупка по семи издательствам.

За свой счёт

Такой подход вызвал критику у представителей власти, в частности, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков отметил, что количество учебников должно регулироваться возможностями бюджета.

«В том году закупили на 90 млн рублей, в этом — ещё раз? Мы так свободно рассуждаем о миллионах из-за свободы выбора. Свобода выбора в образовании имеет определённые границы: если школа богатая, то она может быть. Прежде чем выходить на закупки, вы должны просчитать обязательный минимум. Если у кого-то есть желание закупить учебники, пусть это делают, но никак не за бюджетный счёт», — заявил Клычков.

Также врио губернатора рекомендовал Контрольно-счётной палате провести проверку деятельности департамента образования в части приобретения учебников.

Между тем Министерство образования ежегодно обновляет требования к школьной литературе. Поправки в учебники вносятся регулярно, и преподаватели обязаны обучать детей по новым программам. В связи с этим книги, заказанные год или два назад, становятся бесполезными, и чиновники вынуждены тратить очередные миллионы на закупку новых учебников из-за обязанности бесплатно предоставлять их детям.

Напомним, что проблема остро встала в прошлом году, когда на неё экс-губернатору Орловской области указал президент РФ Владимир Путин. После этой встречи Потомский начал ездить по районам области и интересоваться, хватает ли в школах учебников. Он также заявил, что регион выйдет на стопроцентную обеспеченность и даже предлагал закупить планшеты. В итоге на покупку школьных учебников в прошлом году было выделено 150 млн рублей.