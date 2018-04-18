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50 рублей на ученика: юных курганцев, сдающих ЕГЭ, бесплатно накормят горячим обедом
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50 рублей на ученика: юных курганцев, сдающих ЕГЭ, бесплатно накормят горячим обедом 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Ученики 9-х и 11-х классов курганских школ во время проведения ЕГЭ получат бесплатное горячее питание.
— Горячие обеды девятиклассникам, сдающим ОГЭ, будут предоставляться 29 мая и 5 июня. Питание выпускников 11-х классов будет осуществляться в дни проведения ЕГЭ: 30 мая, 1 и 6 июня, — сообщает пресс-служба городской администрации.
Из городского бюджета на питание для каждого экзаменуемого школьника будет выделено 50 рублей в день. Всего, по планам, будет потрачено 556 600 рублей.
Сдавать ОГЭ по русскому и математике будут 3317 юных курганцев — учеников 9-х классов. Сдавать ЕГЭ по математике (базовый уровень) намерены 1643 одиннадцатиклассника, ЕГЭ по математике (профильный уровень) — 1150 учащихся. Какую именно часть сдавать — профильную или базовую, выпускники решают сами. Cдавать ЕГЭ по русскому языку в этом году будут 1705 выпускников.
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