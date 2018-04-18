«Российский учебник» создаст методику использования в школах приложения «Живые страницы»

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Корпорация «Российский учебник», выпускающая более 42% всех учебников и методической литературы для школ, разработает методику использования мобильного приложения «Живые страницы» в образовательном процессе в российских школах. Об этом заявил эксперт «Российского учебника» Александр Архангельский в ходе Московского международного салона образования.

"Живые страницы" — мобильное приложение, предлагающее современные способы навигации по текстам классических произведений: интерактивное оглавление с кратким описанием глав, поиск по календарю событий, географическим указаниям и героям.

"На сайте «Российского учебника» появится страница, напрямую связанная с проектом, где будет множество методических разработок с возможностью входить в тексты, выпущенные и проработанные «Живыми страницами». Там же будут проводиться конкурсы школьников… На странице будут доступны видеолекции, которые можно использовать на уроках, также будет возможность сопоставления текста с экранизациями", — рассказал он.

По словам заместителя директора центра филологического образования «Российского учебника» Елены Шмаковой, также будут внедрены элементы контроля прочитанного, игры-бродилки и квесты по тексту произведения. «Уверена, такой совместный проект поможет научить детей читать», — подчеркнула она.

Корпорация «Российский учебник» создана в 2017 году, в нее входят издательства «Дрофа», «Вентана-Граф», «Астрель», компания по оснащению школ современным оборудованием «Дрофа — новая школа», цифровая образовательная платформа LECTA.