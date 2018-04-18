Гитаристы из Хорошево-Мневников отличились в окружном конкурсе

Воспитанники детской музыкальной школы имени Н. С. Голованова Хорошево-Мневников отличились на IV Окружном конкурсе юных исполнителей на классической гитаре.

— Роман Железнов, Александра Гурш и Роман Литвинов стали дипломантами конкурса, а Илья Ломако — лауреатом III степени, — сообщили в пресс-службе музыкальной школы.

Напомним, IV Окружной конкурс юных исполнителей на классической гитаре проходил в ДМШ имени Голованова с 9 по 15 апреля. В нем принимали участие воспитанники детских музыкальных школ и детских школ искусств Северо-Западного округа столицы. (ео)