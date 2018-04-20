«Вернет часть зарплаты»: в Прикамье учителю, получавшему деньги за несуществующие уроки, сделали выговор

Проверка прокуратуры выявила, что педагог «Обвинской коррекционной школы-интерната» не проводил уроки физкультуры для ученицы, обучающейся на дому по индивидуальной адаптированной программе. На учителя возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Руководство школы сделало ему выговор и предложило вернуть часть зарплаты.

— С начала этого учебного года и до середины марта педагог не проводил с ребенком-инвалидом уроки физкультуры, но предоставлял отчеты о проделанной работе и получал зарплату, — рассказали в краевой прокуратуре. — После проверки директора школы обязали устранить нарушения, а два сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, на учителя завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

В министерстве образования Прикамья сообщили, что руководство школы наказало педагога.

— Ему сделан выговор и предложено вернуть незаконно полученную зарплату в сумме 3556 рублей 43 копейки, — заявили в министерстве. — С начала четвертой четверти, то есть со 2 апреля, составлено новое расписание уроков для ученицы, где определен день для занятий физкультурой и ЛФК. Расписание утверждено директором школы и согласовано с опекуном девочки. За проведением этих занятий установлен жесткий контроль.

Также в министерстве рассказали, что в Управлении образования и образовательных учреждениях Карагайского района, где находится Обвинская коррекционная школа-интернат, сейчас проходят проверки. В самые проблемные организации специалисты минобра выезжают лично.

Ранее прокуратура Прикамья потребовала устранить нарушения безопасности в школах региона.