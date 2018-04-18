СКР продолжает осмотр места происшествия в школе г. Стерлитамака

Следователи регионального СКР продолжают осмотр места происшествия в школе г. Стерлитамака , сообщает Следственный комитет России на интернет-канале tamtam.chat/sledcom_rf.

В присутствии родителей и педагогов опрашивают школьников, которые были свидетелями нападения 17-летнего подростка на одноклассницу и учителя, а также поджога класса.

Следователи уже провели обыск в квартире по месту проживания школьника и допросили его родителей. Также оперативники провели обыск в офисе охранного предприятия, которое следит за пропускным режимом в школе.

Изъята документация, представляющая интерес для следствия.