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СКР продолжает осмотр места происшествия в школе г. Стерлитамака
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СКР продолжает осмотр места происшествия в школе г. Стерлитамака 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Следователи регионального СКР продолжают осмотр места происшествия в школе г. Стерлитамака, сообщает Следственный комитет России на интернет-канале tamtam.chat/sledcom_rf.
В присутствии родителей и педагогов опрашивают школьников, которые были свидетелями нападения 17-летнего подростка на одноклассницу и учителя, а также поджога класса.
Следователи уже провели обыск в квартире по месту проживания школьника и допросили его родителей. Также оперативники провели обыск в офисе охранного предприятия, которое следит за пропускным режимом в школе.
Изъята документация, представляющая интерес для следствия.
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