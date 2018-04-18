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Работники школы в Москве, по вине которых отравились дети, отстранены
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Работники школы в Москве, по вине которых отравились дети, отстранены 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Работники дошкольной группы, по вине которых в московской школе №630 отравились дети, отстранены от работы, проходит комплексная проверка, сообщила РИА Новости в среду куратор образовательных организаций Южного административного округа Москвы Анна Мельникова.
По ее словам, в дошкольной группе школы №630 произошел несчастный случай. По вине работников дошкольной группы четыре ребенка выпили незначительное количество разведенного в воде средства бытовой химии, которое находилось в бутылке из-под воды.
"Сотрудники школы незамедлительно вызвали скорую помощь. Медицинскими работниками на месте была оказана вся необходимая помощь, после чего детей госпитализировали для обеспечения постоянного наблюдения врачей. В образовательной организации проводится комплексная проверка, сотрудники, допустившие халатность, отстранены от работы", — сказала Мельникова.
Она отметила, что вопрос находится на особом контроле департамента образования города.
Ранее старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи в связи с инцидентом организовали проверку.
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