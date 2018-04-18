Школьники Кузьминок приняли участие в фестивале «На взлет»

Ребята из школьного актива школы № 641 имени Сергея Есенина приняли участие в шестом, последнем конкурсном этапе фестиваля РДШ «На взлет!». Они подготовили арт-объект, символизирующий информационно-медийное пространство. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— После защиты своего проекта ребята сыграли в настольные игры с обучающимися из других школ, — уточнил представитель школы.

Также, воспользовавшись тем, что на улице была хорошая погода, они прогулялись по территории Воробьевых гор, где и проводилось мероприятие. (вт)