Ещё
Школьники Кузьминок приняли участие в фестивале «На взлет»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники Кузьминок приняли участие в фестивале «На взлет» 

Управа района Кузьминки 43 минуты назад
Фото: Управа района Кузьминки
Ребята из школьного актива школы № 641 имени Сергея Есенина приняли участие в шестом, последнем конкурсном этапе фестиваля РДШ «На взлет!». Они подготовили арт-объект, символизирующий информационно-медийное пространство. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— После защиты своего проекта ребята сыграли в настольные игры с обучающимися из других школ, — уточнил представитель школы.
Также, воспользовавшись тем, что на улице была хорошая погода, они прогулялись по территории Воробьевых гор, где и проводилось мероприятие. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
Школьники из Кузьминок стали призерами фотоконкурса «Германия, Швейцария, Австрия глазами детей» В школе «Кузьминки» прошел субботник Детей из Кузьминок научили жонглировать
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT24
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США107
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника69
В Кремле ответили на «план Авакова»186
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский71
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение