Школьники из Кузьминок приняли участие в проекте «Московский экскурсовод»

В понедельник, 16 апреля, юные экскурсоводы из школы № 641 имени Сергея Есенина представили свое учреждение на обзорной экскурсии по Москве . Они стали лицом проекта «Московский экскурсовод», снимать который приехали многочисленные СМИ.

Ребята приняли участие в фото— и видеосъемке, а также дали интервью сотрудникам Городского методического центра, достойно представив проект общественности. Для школы возможность рассказать о нем непосвященной аудитории — это большая честь.

— Мы гордимся нашими талантливыми ребятами: они прекрасно проявили себя как вчера, так и за все время участия в «Московском экскурсоводе» в целом, — отметил один из педагогов школы. (вт)