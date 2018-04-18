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Проекты учащихся школы № 1354 заслужили внимание на конференции Инженеры будущего»
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Проекты учащихся школы № 1354 заслужили внимание на конференции Инженеры будущего» 

Южное Бутово 46 минут назад
Фото: Южное Бутово
Завершилась научно-практическая конференция «Инженеры будущего», которая проводится в рамках программы «Инженерный класс в московской школе». Об этом сообщается на сайте школы № 1354.
Это, безусловно, важное событие для юных изобретателей, физиков, математиков, которые планируют связать свою судьбу с точными науками. В этом году от школы № 1354 заявку на участие подали сразу два творческих коллектива. Они представили свои работы: проект «Умный дом» под руководством А. Ю. Журавлева. Также был представлен проект «Протезирование руки» под руководством С. В. Тулина. Оба проекта вызвали большой интерес на конференции.
И вот результат, диплом победителя в секции «прикладная физика, энергетика, биофизика, бионика» вручен Федору С. Нет сомнения, что проект получит свое развитие в будущем году. Интересно отметить, что восьмиклассники школы № 1354 посетили на этой конференции лекцию «Дискретная математика вокруг нас». Их педагоги И. Л. Пеикришвили и Е. Е. Смагина уверены, что ребята в ближайшем будущем смогут продумывать свои проекты для участия в конференции в следующем году.
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