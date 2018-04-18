В Омской области лучшим учителям подарили автомобиля 

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Сегодня, 18 апреля, в Омске состоялось награждение победителей региональных этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года России — 2018», «Воспитатель года России — 2018» и «Сердце отдаю детям — 2018». Победители получили новые автомобили LADA Granta.
«Я убеждён, что педагогов хороших у нас очень много. Мы можем гордиться всеми, кто принимал участие в этих конкурсах. Вы выбрали благородный, важный, но тяжелый труд. Чтобы состояться в вашей профессии, мало только врожденного таланта, идеального знания предмета. Как говорил наш российский историк Василий Ключевский, чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить то, что ты преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Это, наверное, самое главное», — обратился к участникам праздничной церемонии врио губернатора Александр Бурков.
Добавим, что лучшие учителя представят честь Омской области на Всероссийских этапах конкурса.