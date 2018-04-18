Депутат рассказал, что необходимо для обеспечения безопасности детей

По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. Школьник сам себе нанес ножевое ранение.

"Чтобы защитить наших детей и обеспечить их безопасность, нам необходим комплекс мер — психологических, идеологических, нравственных, правоохранительных. Самое главное — нужно донести до наших детей понимание того, что высшей ценностью на земле является человеческая жизнь. Это понимание должны воспитывать семья, школа, общество, церковь, причем любая", — цитирует Никонова пресс-служба комитета ГД по образованию и науке.

Политик подчеркнул, что ценность человеческой жизни должна быть поставлена в центр всего воспитательного процесса.

"В комитете Государственной думы по образованию и науке создана рабочая группа, которая занимается разработкой предложений по совершенствованию воспитательной работы и обеспечению безопасности школ", — заявил он.

Парламентарий также выразил глубокое искреннее сочувствие всем пострадавшим в результате трагедии и пожелал скорейшего выздоровления.

"К огромному сожалению, трагические события в российских школах стали приобретать регулярный характер и, осознавая их особую социальную опасность, государство, общество, родители и педагоги должны уделить исключительное внимание их профилактике и предупреждению", — заявил Никонов.