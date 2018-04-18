В школе №630 проводится комплексная проверка после несчастного случая 

Четыре ребенка выпили немного разведенного в воде средства бытовой химии, находящегося в бутылке из-под воды.
В среду, 17 апреля, в дошкольной группе школы №630 произошел несчастный случай.
— По вине работников дошкольной группы четыре ребенка выпили незначительное количество разведенного в воде средства бытовой химии, которое находилось в бутылке из-под воды. Сотрудники школы незамедлительно вызвали скорую помощь. Медицинскими работниками на месте была оказана вся необходимая помощь, после чего детей госпитализировали для обеспечения постоянного наблюдения врачей, — сообщила «ВМ» куратор образовательных организаций Южного административного округа Москвы Анна Мельникова. — В образовательной организации проводится комплексная проверка, сотрудники, допустившие халатность, отстранены от работы.
По словам Анны Мельниковой, вопрос находится на особом контроле Департамента образования города Москвы.