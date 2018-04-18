В Видном стартовала программа «Юрий Башмет — молодым дарованиям России»

Программа «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» была запущена в России в 2013 году. Основным проектом в рамках реализации программы стало создание образовательных центров высшего профессионального мастерства Юрия Башмета. Центры направлены, прежде всего, на выявление и всестороннее развитие музыкально одаренных детей. Очень важно, чтобы педагогическая школа не жила замкнуто в каждом отдельном городе.

«К этому проекту я шел долго. Эта тема — образование молодежи в российской провинции — давно меня увлекает. Наша задача в том, чтобы выявлять таланты на раннем этапе и помогать их развивать. Зачем? Мы живем в России, мы — патриоты, мы хотим быть лучше», — отметил Юрий Башмет, подчеркивая важность создания таких центров.

В Московской области проект реализуется в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» и при активной поддержке администрации Ленинского района.

20 апреля состоится мастер-класс Сергея Главатских (фортепиано). Доцент, преподаватель Московской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов Сергей Главатских одним из первых принял участие в программе, таким образом, на предстоящем мастер-классе он сможет оценить динамику достижений учеников, дать оценку уровню их профессиональной подготовки.