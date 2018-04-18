Общероссийская программа «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» стартовала в этом году в подмосковном Видном на базе детской школы искусств, говорится в сообщении пресс-службы советника губернатора Московской области Нармин Ширалиевой.
«Только за два месяца с начала года в рамках программы прошли десятки мастер-классов. Ученики подмосковных школ искусств встретились с такими известными музыкантами и педагогами, как Евгений Финкельштейн (классическая гитара), Анна Соколова (скрипка), Леонид Гурьев (труба), Александр Ревич (скрипка), Александр Плисковский (флейта), Татьяна Белякова (вокал), Ролло Ковак (скрипка, Франция) и другими», — говорится в сообщении.
Программа «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» была запущена в России в 2013 году. Основным проектом в рамках реализации программы стало создание образовательных центров высшего профессионального мастерства Юрия Башмета. Центры направлены, прежде всего, на выявление и всестороннее развитие музыкально одаренных детей. Очень важно, чтобы педагогическая школа не жила замкнуто в каждом отдельном городе.
«К этому проекту я шел долго. Эта тема — образование молодежи в российской провинции — давно меня увлекает. Наша задача в том, чтобы выявлять таланты на раннем этапе и помогать их развивать. Зачем? Мы живем в России, мы — патриоты, мы хотим быть лучше», — отметил Юрий Башмет, подчеркивая важность создания таких центров.
В Московской области проект реализуется в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» и при активной поддержке администрации Ленинского района.
20 апреля состоится мастер-класс Сергея Главатских (фортепиано). Доцент, преподаватель Московской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов Сергей Главатских одним из первых принял участие в программе, таким образом, на предстоящем мастер-классе он сможет оценить динамику достижений учеников, дать оценку уровню их профессиональной подготовки.