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Реставрация школы Лодейного Поля обойдётся региону в 385 млн рублей
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Реставрация школы Лодейного Поля обойдётся региону в 385 млн рублей 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время личного приёма жителей региона.
Здание старейшей школы №68 в Лодейном Поле решено отреставрировать за 385 млн рублей, сообщает online47.ru.
На данный момент власти области ищут подрядчика для ремонта школы. Конкурс на реставрацию будет объявлен летом 2018 года. Полностью восстановить учебное заведение планируется к 2020 году.
Ранее сообщалось, что в Выборге приступили к масштабному ремонту жилых домов, являющихся памятниками архитектурного наследия.
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