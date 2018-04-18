Реставрация школы Лодейного Поля обойдётся региону в 385 млн рублей

Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время личного приёма жителей региона.

Здание старейшей школы №68 в Лодейном Поле решено отреставрировать за 385 млн рублей, сообщает online47.ru

На данный момент власти области ищут подрядчика для ремонта школы. Конкурс на реставрацию будет объявлен летом 2018 года. Полностью восстановить учебное заведение планируется к 2020 году.