Для будущих журналистов в Измайлове проведут мастер-класс

Как сообщает пресс-служба вуза, в Институте гуманитарного образования в рамках Дня открытых дверей абитуриентов научат, как пройти творческий конкурс на факультет журналистики.

Декан факультета журналистики Института гуманитарного образования (ИГУМО), профессор Татьяна Ворожцова в субботу, 21 апреля, проведет для выпускников школ района Измайлово и будущих абитуриентов из других столичных районов мастер-класс «Как пройти творческий конкурс на факультет журналистики?».

Желающие, кто планирует связать свою жизнь с журналистикой, узнают, на что надо обращать внимание при написании эссе и какие ошибки чаще всего допускают абитуриенты. Татьяна Ворожцова объяснит, что нужно вкладывать в свое портфолио, как правильно подготовиться к собеседованию.

Вход на мастер-класс свободный. Начало Дня открытых дверей в 12 часов по адресу: ул. Верхняя Первомайская, д. 53.