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Для будущих журналистов в Измайлове проведут мастер-класс
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Для будущих журналистов в Измайлове проведут мастер-класс 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Как сообщает пресс-служба вуза, в Институте гуманитарного образования в рамках Дня открытых дверей абитуриентов научат, как пройти творческий конкурс на факультет журналистики.
Декан факультета журналистики Института гуманитарного образования (ИГУМО), профессор Татьяна Ворожцова в субботу, 21 апреля, проведет для выпускников школ района Измайлово и будущих абитуриентов из других столичных районов мастер-класс «Как пройти творческий конкурс на факультет журналистики?».
Желающие, кто планирует связать свою жизнь с журналистикой, узнают, на что надо обращать внимание при написании эссе и какие ошибки чаще всего допускают абитуриенты. Татьяна Ворожцова объяснит, что нужно вкладывать в свое портфолио, как правильно подготовиться к собеседованию.
Вход на мастер-класс свободный. Начало Дня открытых дверей в 12 часов по адресу: ул. Верхняя Первомайская, д. 53.
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