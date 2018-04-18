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Прокуратура наказала сотрудников школы-интерната на Ямале, где надругались над учащейся
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Прокуратура наказала сотрудников школы-интерната на Ямале, где надругались над учащейся 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Восемь должностных лиц школы-интерната села Белоярск, в том числе и.о. директора, а также начальник Управления образования администрации Приуральского района привлечены к дисциплинарной ответственности. Всех их наказали по итогам прокурорской проверки учебного заведения.
Прокуроры наведались в школу, после того, как вскрылось, что один из учеников совершил насилие в отношении 14-летней воспитанницы.
— Проверкой установлено, что обязательный контроль за поведением несовершеннолетних во внеучебное, в том числе вечернее время, обеспечен не был, — прокомментировали в надзорном ведомстве. — В ходе проверки выявлены иные многочисленные нарушения прав детей на создание безопасных условий обучения и проживания в интернате, на охрану их здоровья.
Руководством школы не соблюдались требования Трудового кодекса РФ при допуске сотрудников к работе. Так, у ряда специалистов отсутствовали справки от судимости, кроме того, сотрудники не проходили обязательное психиатрическое освидетельствование на предмет выявления патологических расстройств.
— В результате такого бездействия лишь в феврале 2018 года в школе сотрудниками интерната были выявлены факты непристойного поведения воспитателя, несовместимого с возможностью дальнейшей работы с детьми, — отмечают в прокуратуре.
Также установлены факты, когда учащиеся находились в состоянии алкогольного опьянения в школе, и факты их травмирования. Но об это учебное заведение, в обход порядка, не уведомляло учреждения системы профилактики.
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