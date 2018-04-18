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Сотрудники центрального аппарата МВД отправились на место ЧП в башкирской школе
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Сотрудники центрального аппарата МВД отправились на место ЧП в башкирской школе 

RT на русском 1 час назад
Сотрудники центрального аппарата МВД выехали на место ЧП в школе Башкирии, где 17-летний подросток с ножом напал на учеников и учителя.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Руководством МВД России принято решение о направлении в Стерлитамак Республики Башкортостан представителя Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России для оценки профилактической работы с несовершеннолетними территориального подразделения», — указал собеседник.
Утром 18 апреля, по данным СК, подросток зашёл в кабинет информатики и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанёс ножевое ранение учителю.
Инцидент произошёл в школе №1 в Стерлитамаке. Школьник не только напал на учащихся, но и попытался поджечь один из кабинетов.
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