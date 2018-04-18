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Школьники из Текстильщиков побывали в экспедиции за Полярным кругом
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Школьники из Текстильщиков побывали в экспедиции за Полярным кругом 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Ученики девятых классов школы №654 имени Фридмана в Текстильщиках приняли участие в экспедиции за Полярный круг. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Экспедиционная группа учеников воспользовалась каникулами для дальнейшего знакомства с бескрайними просторами нашей страны. После двух лет экспедиций по европейскому западу, югу и востоку их путь лежал на север, в столицу Заполярья — Мурманск. Именно в мурманском порту стоит первый в мире атомный ледокол «Ленин» и базируется современный атомный флот нашей страны, — сообщил представитель школы.
Добавим, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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