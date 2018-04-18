Школьники из Текстильщиков побывали в экспедиции за Полярным кругом

Ученики девятых классов школы №654 имени Фридмана в Текстильщиках приняли участие в экспедиции за Полярный круг. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения. — Экспедиционная группа учеников воспользовалась каникулами для дальнейшего знакомства с бескрайними просторами нашей страны. После двух лет экспедиций по европейскому западу, югу и востоку их путь лежал на север, в столицу Заполярья — Мурманск . Именно в мурманском порту стоит первый в мире атомный ледокол «Ленин» и базируется современный атомный флот нашей страны, — сообщил представитель школы. Добавим, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)