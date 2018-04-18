Предприятия представили студентам свои возможности на акции «Весна карьеры» на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 18 апреля. / ТАСС /. Более 2 тыс. студентов и представителей более 40 предприятий и компаний приняли участие в образовательной и профориентационной акции «Весна карьеры», которая в среду впервые стартовала в Екатеринбурге на площадке "Ельцин Центра" . Об этом сообщил журналистам ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.

"Это первое такое масштабное мероприятие, которое проводим, мы рады, что нашим партнером выступил «Ельцин Центр», где свои стенды развернули 43 предприятия. Для нас это важная площадка для встреч выпускников вузов и средних образовательных учреждений с будущими работодателями. Это площадка для того, чтобы понять запросы и тех, и других, и благодаря этому выпускники могут попытаться выстроить свою будущую карьерную траекторию", — сказал он.

По словам Кокшарова, более 2 тыс. студентов смогут посетить пленарные сессии, мастер-классы и экспресс-собеседования.

"Главная задача — дать понимание будущим работникам предприятий и организаций, куда они могут устроиться на работу, где будет выстроен успешный карьерный рост, какую зарплату они могут получить. В то же время работодатели должны понимать, чего же хотят будущие выпускники, на что они претендуют и какими компетенциями они обладают или должны обладать для того, чтобы поступить на работу в престижные предприятия", — пояснил ректор.

Всего на площадке «Весны карьеры» пройдет 18 мастер— классов от компаний "Газпромнефть" , «СКБ Контур», " МТС ", "УБРиР" и других.

"Мы решили сделать сюрприз для наших студентов и недавних выпускников, которые еще не начали свою профессиональную деятельность. На «Весне карьеры» мы установили трехметровую трудовую книжку, и каждый сам сможет оставить в ней свою первую запись. Надеемся, что это станет началом их большой и успешной карьеры", — пояснили в пресс-службе УрФУ.

В УрФУ обучается около 50 тыс. студентов дневного и заочного отделений. Вуз предлагает около 400 направлений и специальностей по гуманитарным, инженерным, естественным и социальным наукам, математике и информатике, экономике и управлению. Ежегодно более 13 тыс. студентов вуза проходят производственную практику, почти 700 предприятий заключили с университетом долгосрочные договоры на практику.