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В регламенте по безопасности башкирской школы нет запрета на пронос оружия
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В регламенте по безопасности башкирской школы нет запрета на пронос оружия 

360tv.ru 1 час назад
В регламенте башкирской школы №1, где несовершеннолетний напал на учеников с ножом и поджег класс, нет ни слова о запрете на пронос в школу оружия. Копия документа с правилами находится в распоряжении «360».
Как сообщили в Следственном комитете, ученик при нападении использовал нож.
Регламент школы (копия которого находится в распоряжении «360») отдельно предусматривает крупногабаритные предметы, которые можно проносить в школу либо при наличии соответствующих документов, либо с разрешения директора или дежурного администратора после контроля сотрудника ЧОПа.
При этом регламенте не устанавливает никаких правил на пронос какого-либо оружия в здание школы.
Также, согласно регламенту, при угрозе проникновения в образовательное учреждение лиц, нарушающих порядок, необходимо вызвать представителей правоохранительных органов с помощью кнопки экстренного вызова отряда полиции и проинформировать дежурного администратора.
Однако, по словам директор учебного заведения, приборы, установленные на входе в школу, реагируют на любые металлические предметы. При этом проверить сумки охранники могут только в том случае, если сигнал был слишком сильным.
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