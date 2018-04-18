В регламенте по безопасности башкирской школы нет запрета на пронос оружия

В регламенте башкирской школы №1, где несовершеннолетний напал на учеников с ножом и поджег класс, нет ни слова о запрете на пронос в школу оружия. Копия документа с правилами находится в распоряжении «360».

Как сообщили в Следственном комитете, ученик при нападении использовал нож.

Регламент школы (копия которого находится в распоряжении «360») отдельно предусматривает крупногабаритные предметы, которые можно проносить в школу либо при наличии соответствующих документов, либо с разрешения директора или дежурного администратора после контроля сотрудника ЧОПа.

При этом регламенте не устанавливает никаких правил на пронос какого-либо оружия в здание школы.

Также, согласно регламенту, при угрозе проникновения в образовательное учреждение лиц, нарушающих порядок, необходимо вызвать представителей правоохранительных органов с помощью кнопки экстренного вызова отряда полиции и проинформировать дежурного администратора.

Однако, по словам директор учебного заведения, приборы, установленные на входе в школу, реагируют на любые металлические предметы. При этом проверить сумки охранники могут только в том случае, если сигнал был слишком сильным.