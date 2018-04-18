Охранять школы должны сотрудники Росгвардии, считает Чернышов

«Обратите внимание — это уже третья трагедия с начала года. Ведь ещё 10 апреля на пленарном заседании Государственной Думы я говорил, что нужно готовиться к 20 числу (апреля. — Прим. ред.), когда будет очередная годовщина «Колумбайна» (первой масштабной трагедии в одной из школ США . — Прим. ред.)», — отметил Чернышов.

Ранее стало известно, что 17-летний учащийся одной из школ города Стерлитамака Республики Башкортостан ранил учительницу и сверстников и попытался поджечь учебный класс. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе сам нападавший.

ФСБ и «В ближайшее время нужно собраться большим советом, где будут представлены сотрудники Российской академии образования, ведущие психологи, чиновники Росгвардии, МВД Роскомнадзора , и обсудить тему безопасности в школах», — считает Борис Чернышов.

В качестве превентивных мер он предложил оперативно провести замену охраны в школах, привлечь к работе в образовательных учреждениях психологов-профессионалов и подвигнуть классных руководителей на проверку соцсетей, в которые выходят их ученики.

«Нужно поставить на входе в школах вооружённых росгвардейцев, которые смогут навести там жёсткий порядок. Тогда любой молодой человек, которому взбредёт в голову кого-то порезать, трижды подумает, прежде чем пронести в школу нож или другой опасный предмет», — убеждён законодатель.

При этом он призвал ускорить обсуждения по вопросу о работе в школах полноформатных кабинетов психолога.

«Наконец, пока классные руководители не начнут выходить в соцсети и смотреть за тем, какие группы посещают ученики и что они публикуют на своих страницах, положительных сдвигов не произойдёт», — заключил парламентарий.