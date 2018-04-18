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Охранять школы должны сотрудники Росгвардии, считает Чернышов
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Охранять школы должны сотрудники Росгвардии, считает Чернышов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Предотвратить нападения на школы поможет слаженная работа министерств и ведомств и комплекс особых мер безопасности, сказал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).
«Обратите внимание — это уже третья трагедия с начала года. Ведь ещё 10 апреля на пленарном заседании Государственной Думы я говорил, что нужно готовиться к 20 числу (апреля. — Прим. ред.), когда будет очередная годовщина «Колумбайна» (первой масштабной трагедии в одной из школ США. — Прим. ред.)», — отметил Чернышов.
Ранее стало известно, что 17-летний учащийся одной из школ города Стерлитамака Республики Башкортостан ранил учительницу и сверстников и попытался поджечь учебный класс. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе сам нападавший.
«В ближайшее время нужно собраться большим советом, где будут представлены сотрудники Российской академии образования, ведущие психологи, чиновники Росгвардии, МВД, ФСБ и Роскомнадзора, и обсудить тему безопасности в школах», — считает Борис Чернышов.
В качестве превентивных мер он предложил оперативно провести замену охраны в школах, привлечь к работе в образовательных учреждениях психологов-профессионалов и подвигнуть классных руководителей на проверку соцсетей, в которые выходят их ученики.
«Нужно поставить на входе в школах вооружённых росгвардейцев, которые смогут навести там жёсткий порядок. Тогда любой молодой человек, которому взбредёт в голову кого-то порезать, трижды подумает, прежде чем пронести в школу нож или другой опасный предмет», — убеждён законодатель.
При этом он призвал ускорить обсуждения по вопросу о работе в школах полноформатных кабинетов психолога.
«Наконец, пока классные руководители не начнут выходить в соцсети и смотреть за тем, какие группы посещают ученики и что они публикуют на своих страницах, положительных сдвигов не произойдёт», — заключил парламентарий.
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