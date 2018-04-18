В Минобрнауки не знают о проекте по возвращению студентов из Британии

Возвращение российских студентов из Британского королевства и стран, которые проявляют недружественное отношение к России , является инициативой Россотрудничества и не обсуждалась с Минобрнауки . Об этом журналистам заявила глава Министерства Ольга Васильева

«Похоже, это чья-то личная идея, и я бы не назвала эту информацию проверенной. Мы об этом ничего не знаем», — сказала она.