Ещё
В Минобрнауки не знают о проекте по возвращению студентов из Британии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобрнауки не знают о проекте по возвращению студентов из Британии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Возвращение российских студентов из Британского королевства и стран, которые проявляют недружественное отношение к России, является инициативой Россотрудничества и не обсуждалась с Минобрнауки. Об этом журналистам заявила глава Министерства Ольга Васильева.
«Похоже, это чья-то личная идея, и я бы не назвала эту информацию проверенной. Мы об этом ничего не знаем», — сказала она.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россотрудничество запускает проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!». Российским студентам предлагают вернуться на родину из Великобритании и других стран, проявляющих недружественное отношение к России. При этом студентам обещают место в МГИМО и помощь в последующем трудоустройстве.
Парламентская газета: последние новости
Васильева отметила важность сотрудничества России с ЮНЕСКО Охранять школы должны сотрудники Росгвардии, считает Чернышов Гумерова: российских студентов в случае притеснения за рубежом вернут на родину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT28
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США117
В Кремле ответили на «план Авакова»189
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника69
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский72
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение