В Минобрнауки не знают о проекте по возвращению студентов из Британии 

Возвращение российских студентов из Британского королевства и стран, которые проявляют недружественное отношение к России, является инициативой Россотрудничества и не обсуждалась с Минобрнауки. Об этом журналистам заявила глава Министерства Ольга Васильева.
«Похоже, это чья-то личная идея, и я бы не назвала эту информацию проверенной. Мы об этом ничего не знаем», — сказала она.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россотрудничество запускает проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!». Российским студентам предлагают вернуться на родину из Великобритании и других стран, проявляющих недружественное отношение к России. При этом студентам обещают место в МГИМО и помощь в последующем трудоустройстве.