Ещё
В Прикамье педагог коррекционной школы сядет на скамью подсудимых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Прикамье педагог коррекционной школы сядет на скамью подсудимых 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Учителя физкультуры МОКУ «Обвинская коррекционная школа — интернат» будут судить за «Мошенничество». По учебному плану педагог должен был проводить с ребёнком-инвалидом занятия физической и лечебной физической культурой на дому, но не делал этого. Зато на протяжении полугода исправно приносил руководству школы отчеты о проделанной работе.
На основании данных документов бухгалтерия начисляла педагогу заработную плату.
«Прокуратура Карагайского района провела проверку в школе-интернате исполнения законодательства об общедоступности и бесплатности общего образования, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. — В результате директору внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности».
А в отношении педагога-физрука было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может ему грозить — до двух лет лишения свободы.
АиФ Пермь: последние новости
В Перми эвакуировали школу №101 на Гайве Студенты пермских вузов будут получать повышенную губернаторскую стипендию Шестой Тотальный диктант пермяки напишут среди кошек и уникальных растений
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию103
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»180
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля71
Путин ввел новую меру пресечения243
Боевики создадут автономию под патронажем США20
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение