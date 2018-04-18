Ещё
Вся школа была потрясена тем, что нашли за школьными досками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вся школа была потрясена тем, что нашли за школьными досками 

Карельские вести 1 час назад
Сейчас техника развивается невероятными темпами, так что никто не удивится, если школьные доски в скором времени заменят новыми технологиями. Но пока этот неотъемлемый школьный атрибут не собирается покидать классные комнаты. И герои этой истории на своем опыте узнали, что означают эти слова. Когда в старой школе Эмерсона начался ремонт, рабочие сняли школьные доски и увидели за ними нечто действительно впечатляющее — старые школьные доски, возраст которых не может не впечатлить!
Дело в том, что в далеком 1917 году, когда школу улучшали и модернизировали, работники не посчитали нужным снять старые доски и просто прикрепили на них новые!
Вот какой раритет был обнаружен в классных комнатах:
Синтия Комер, учительница английского языка, делится своими впечатлениями: «Это выглядело жутковато, поскольку цвета сохранились настолько яркими, будто рисунки были нарисованы буквально вчера. Такое чувство, словно ты переносишься в прошлое».
Как вам уровень каллиграфии?
Невероятные находки!
Карельские вести: последние новости
«Отработают образование или вернут деньги»: Выпускников вузов ждет обязательное распределение Пора домой: российских студентов вернут из «недружественной» Великобритании Проект обязательного для всех распределения после ВУЗа ужаснул студентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT28
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США117
В Кремле ответили на «план Авакова»189
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника69
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский72
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение