Вся школа была потрясена тем, что нашли за школьными досками

Сейчас техника развивается невероятными темпами, так что никто не удивится, если школьные доски в скором времени заменят новыми технологиями. Но пока этот неотъемлемый школьный атрибут не собирается покидать классные комнаты. И герои этой истории на своем опыте узнали, что означают эти слова. Когда в старой школе Эмерсона начался ремонт, рабочие сняли школьные доски и увидели за ними нечто действительно впечатляющее — старые школьные доски, возраст которых не может не впечатлить!

Дело в том, что в далеком 1917 году, когда школу улучшали и модернизировали, работники не посчитали нужным снять старые доски и просто прикрепили на них новые!

Вот какой раритет был обнаружен в классных комнатах:

Синтия Комер, учительница английского языка, делится своими впечатлениями: «Это выглядело жутковато, поскольку цвета сохранились настолько яркими, будто рисунки были нарисованы буквально вчера. Такое чувство, словно ты переносишься в прошлое».

Как вам уровень каллиграфии?

Невероятные находки!