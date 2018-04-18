В «Школе на Гастелло» обсудили особенности работы с учениками с ОВЗ

В сокольнической школе №1530 состоялся круглый стол на тему «Практика работы с обучающимися в ограниченными возможностями здоровья».

Как отметили в отделении учреждения «Школа на Гастелло», участие в мероприятии приняли более шестидесяти педагогов из столицы и Подмосковья . Среди них были учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели и учителя начальных классов.

Было заслушано много разнообразных докладов, касающихся работе с детьми-инвалидами, организации «Родительского клуба». Выступили также заинтересованные родители. Школу №1530 представил коллектив авторов: учитель-логопед А. С. Каковкина, учитель-дефектолог Э. Ю. Винокурова, педагог-психолог А. Д. Баранова. Они организовали и провели мастер-класс «Использование интерактивных тетрадей в коррекционно-развивающей работе с обучающимися с ОВЗ».

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.