Никонов рассказал, как защитить детей от нападений в школах

Защитить детей от трагедий в школах поможет только комплекс мер — психологических, идеологических, нравственных, правоохранительных, считает председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов

«К огромному сожалению, трагические события в российских школах стали приобретать регулярный характер, и, осознавая их особую социальную опасность, государство, общество, родители и педагоги должны уделить исключительное внимание их профилактике и предупреждению», — сказал он.

Ранее стало известно, что в школе Стерлитамака Башкирии учащийся девятого класса с ножом напал на одноклассников и педагога, устроил в здании поджог и нанёс себе ранения.

По мнению Вячеслава Никонова, самое главное — донести до детей понимание того, что высшей ценностью на земле является человеческая жизнь. «Это понимание должны воспитывать семья, школа, общество, церковь, причём любая. Безусловная ценность человеческой жизни должна быть поставлена в центр всего воспитательного процесса», — сказал он.

В Комитете Госдумы по образованию и науке уже создана рабочая группа, которая занимается разработкой предложений по совершенствованию воспитательной работы и обеспечению безопасности школ, сообщили в пресс-службе комитета.

Утром 18 апреля один из учеников школы №1 в Стерлитамаке напал на учащихся и попытался поджечь кабинет.