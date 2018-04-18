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Дети из района Марьино представили школу своей мечты
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Дети из района Марьино представили школу своей мечты 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
Активные участники городского фестиваля «Талантливое детство», ученики 4 класса школы имени Артема Боровика района Марьино представили идеи «Школы своей мечты».
— Ребята предлагали решение насущных вопросов, связанных с организацией жизни школы, — рассказали в администрации учебного заведения.
Например, поступили предложения открыть интернет-кафе, увеличить количество уроков физкультуры, устроить в каждом классе живой уголок и др.
Каждый ученик представил своё видение «Школы своей мечты» одноклассникам и ученикам других классов. (то)
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