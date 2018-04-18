Васильева прокомментировала проект о возвращении студентов из-за рубежа

"Эта информация непроверенная. Я думаю, это чья-то идея", — сказала Васильева журналистам на Московском международном салоне образования.

Ранее сообщалось, что Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» по возвращению студентов из РФ, обучающихся за рубежом, в российские университеты. Начальник управления по работе с соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству Россотрудничества Ольга Евко говорила, что антироссийская политика некоторых европейских стран негативно влияет на деятельность россиян за рубежом и сужает возможности для их самореализации.