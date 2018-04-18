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Васильева прокомментировала проект о возвращении студентов из-за рубежа
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Васильева прокомментировала проект о возвращении студентов из-за рубежа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева назвала непроверенной информацию о проекте Россотрудничества по возвращению в страну российских студентов, проходящих обучение в странах с недружественной по отношению к России политикой.
"Эта информация непроверенная. Я думаю, это чья-то идея", — сказала Васильева журналистам на Московском международном салоне образования.
Ранее сообщалось, что Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» по возвращению студентов из РФ, обучающихся за рубежом, в российские университеты. Начальник управления по работе с соотечественниками, молодежному и региональному сотрудничеству Россотрудничества Ольга Евко говорила, что антироссийская политика некоторых европейских стран негативно влияет на деятельность россиян за рубежом и сужает возможности для их самореализации.
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