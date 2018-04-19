Московское УФАС возбудило дело против «ВКС-Интернейшинел Хаус» за утверждение «Сеть школ №1» в рекламе

В отношении частной школы английского языка возбуждено дело из-за некорректного сравнения с конкурентами, сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС).

«Московское УФАС России возбудило дело о нарушении закона «О рекламе» в отношении частной школы английского языка «ВКС-Интернейшинел Хаус» за использование в своей рекламе утверждения «Сеть школ №1», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сравнение без указания конкретных характеристик с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом или его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и иных слов такого рода создает впечатление о превосходстве, что не допускается в рекламе.

«Использование выражения «Сеть школ № 1» направлено на распространение позитивной информации в отношении рекламируемой школы английского языка путем некорректного сравнения с конкурентами без указания в тексте рекламы на преимущества образовательного учреждения. Рассмотрение дела состоится 24 апреля 2018 г.», — заключили в пресс-службе.