Жириновский предложил обучать учителей основам самообороны

По предварительным данным СК РФ, в среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег его. Школьник сам себе нанес ножевое ранение. Представитель комиссии по делам несовершеннолетних города Стерлитамак ранее сообщил РИА Новости, что подросток не состоял на учете в правоохранительных органах

Следственный комитет РФ возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

"Коль существуют риски нападений, почему не направлять наших учителей на курсы самообороны, чтобы, если уж такое ЧП произошло, они могли дать отпор, защитить и себя и детей. Ведь в классе они самые старшие и несут в ответственность за происходящее, но на практике часто оказываются абсолютно беспомощными даже перед своими подопечными", — написал Жириновский в своем канале в Telegram.

Он также отметил, что все подобные нападения совершают мальчики. Они, по мнению парламентария, по природе более агрессивны, чем девочки. Однако Жириновский отметил, что в российских школах работают в основном женщины, которые не всегда могут вовремя дать правильный совет мальчику и, тем более, справиться со старшеклассником. «Поэтому в школу нужно возвращать педагогов-мужчин», — подчеркнул лидер партии.