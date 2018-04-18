Россия внесла $1 млн в развитие Института ЮНЕСКО в стране

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Россия внесла добровольный взнос в размере $1 млн в развитие Института по информационным технологиям в образовании ЮНЕСКО , который работает на территории РФ. Об этом заявила в среду глава Минобрнауки Ольга Васильева на министерском форуме в рамках Московского международного салона образования на ВДНХ.

"Немаловажным аспектом взаимодействия РФ с ЮНЕСКО является функционирование на территории нашей страны двух институтов под эгидой ЮНЕСКО — Института по информационным технологиям в образовании и Международного центра устойчивого энергетического развития. В минувшем 2017 году РФ внесла добровольный взнос в объеме более одного миллиона долларов США на развитие проектной деятельности Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании", — сказала Васильева.

Московский международный салон образования проходит с 18 по 21 апреля на ВДНХ. Второй год подряд ММСО проходит под эгидой ЮНЕСКО.