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Россия внесла $1 млн в развитие Института ЮНЕСКО в стране
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Россия внесла $1 млн в развитие Института ЮНЕСКО в стране 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россия внесла добровольный взнос в размере $1 млн в развитие Института по информационным технологиям в образовании ЮНЕСКО, который работает на территории РФ. Об этом заявила в среду глава Минобрнауки Ольга Васильева на министерском форуме в рамках Московского международного салона образования на ВДНХ.
"Немаловажным аспектом взаимодействия РФ с ЮНЕСКО является функционирование на территории нашей страны двух институтов под эгидой ЮНЕСКО — Института по информационным технологиям в образовании и Международного центра устойчивого энергетического развития. В минувшем 2017 году РФ внесла добровольный взнос в объеме более одного миллиона долларов США на развитие проектной деятельности Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании", — сказала Васильева.
Московский международный салон образования проходит с 18 по 21 апреля на ВДНХ. Второй год подряд ММСО проходит под эгидой ЮНЕСКО.
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