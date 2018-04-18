Эксперт: концепция техобразования в школе предполагает ведущую роль цифровых технологий

"Предмет «технология» в школе во многом застрял в 50-х годах прошлого века, и нам приходится преодолевать этот разрыв. Сегодня мы должны готовить детей в школе уже не к настоящему технологическому уровню страны и мира, а к будущему, где ведущая роль будет принадлежать информационным технологиям", — заявил он.

По словам профессора, концепция также предполагает модульное построение учебника по курсу технологии, чтобы каждая школа определяла образовательный курс под свою технологическую среду и свои приоритеты в развитии. «Конечно, там будет технология дома, технология обработки материалов, но ведущую роль там будут занимать информационные технологии. Создать большое количество таких модулей — это актуальная задача на сегодня для издательств», — пояснил Семенов.