Эксперт: концепция техобразования в школе предполагает ведущую роль цифровых технологий 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Концепция технологического образования в школе, которая в настоящее время находится на рассмотрении правительства РФ, предполагает ведущую роль информационных технологий. Об этом заявил действительный член Российской академии образования (РАО), профессор Алексей Семенов в рамках Московского международного салона образования.
"Предмет «технология» в школе во многом застрял в 50-х годах прошлого века, и нам приходится преодолевать этот разрыв. Сегодня мы должны готовить детей в школе уже не к настоящему технологическому уровню страны и мира, а к будущему, где ведущая роль будет принадлежать информационным технологиям", — заявил он.
По словам профессора, концепция также предполагает модульное построение учебника по курсу технологии, чтобы каждая школа определяла образовательный курс под свою технологическую среду и свои приоритеты в развитии. «Конечно, там будет технология дома, технология обработки материалов, но ведущую роль там будут занимать информационные технологии. Создать большое количество таких модулей — это актуальная задача на сегодня для издательств», — пояснил Семенов.
В свою очередь, вице-президент по образовательным программам корпорации «Российский учебник» (объединяет несколько крупнейших издательств) Надежда Иванова от лица компании выразила готовность к работе в этом направлении. «В современную эпоху объединить эти два направления — предметные области информатику и технологию — в единое, чтобы дать возможность школьникам развиваться в зависимости от их желаний, возможностей и ощущений окружающей действительности — это очень благое намерение и, безусловно, издательство готово всячески включиться в эту деятельность», — отметила она.
Концепция развития технологического образования была разработана усилиями рабочей группы, созданной при Министерстве образования и науки, куда вошли представители Агентства стратегических инициатив, Ростеха, WorldSkills и других корпораций. Президент РФ Владимир Путин в мае 2016 года дал поручение разработать образовательные концепции, в том числе по предметной области «Технология».