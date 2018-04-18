Воспитанники школы №2092 района Люблино поучаствовали в «Математическом бою»

Ученики школы №2092 имени Кожедуба приняли участие в интеллектуальном соревновании «Математический бой». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята активно выполняли математические задания разных уровней. Все были награждены грамотами за победу и участие. «Математический бой» был организован совместно с центром «Развитие». Места распределились следующим образом: первое место — 6 «А», второе место — 7 «А», 5 «А», 7 «Б» и третье место — 6 «К», — отметил представитель школы.

Напомним, что школа №2090 имени Кожедуба расположена по адресу улица Марьинский Парк, дом 37. (мю)