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В Нижнем Новгороде пройдет этап конкурса «Учитель года России — 2018»
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В Нижнем Новгороде пройдет этап конкурса «Учитель года России — 2018» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
19 апреля в 11.00 в «Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области» состоится финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018». В мероприятии примет участие глава Нижегородской области Глеб Никитин.
В финале областного конкурса из 5 участников-финалистов будет определен 1 победитель. Оценивать конкурсантов будет жюри. Каждый из пяти финалистов должен будет показать жюри свою визитку-представление, мастер-класс «Учитель-мастер» (тему учителя выбирают самостоятельно), а также принять участие в творческом конкурсе «Презентация актуальной темы».
Финалисты конкурса будут награждены почетными дипломами, денежными премиями: диплом 1 степени (победитель) — 75 000 рублей, диплом 2 степени (2 человека) — по 50 000 рублей, диплом 3 степени (2 человека) — по 35 000 рублей. Победитель финала конкурса будет представлять Нижегородский регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2018».
Справка.
Конкурс «Учитель года» проводится в Нижегородской области с 1991 года. Основная цель конкурса — повышение престижа и статуса учителя в обществе. С 2006 года право на участие в данном конкурсе получили только победители приоритетного национального проекта «Образование». Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения педагогического опыта лучших учителей Нижегородской области и включает в себя несколько этапов: муниципальный (январь-апрель), региональный (заочный) этап (апрель), финал регионального этапа. В региональном этапе принимало участие 30 учителей.
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