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Учителем года в Нижегородской области впервые стал физрук
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Учителем года в Нижегородской области впервые стал физрук 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Сергей Лебедев работает учителем уже девять лет.
— Секрет профессионализма прост: гореть самому, зажечь других, постоянно находиться в поиске и не быть равнодушным, — считает молодой педагог.
Сергей лучше всех представил на финальном этапе конкурса свою визитку, мастер-класс «Учитель-мастер» и принял участие в творческом конкурсе «Презентация актуальной темы».
У школы, в которой работает Сергей Лебедев, богатая история.
Она была построена методом народной стройки и начала работать как средняя школа с декабря 1959 года. Здесь была профессиональная подготовка — профильные классы, которые полным составом продолжали обучение в профессионально-техническом училище.
Сейчас это многопрофильная школа, в которой вырастили такого интересного и опытного, несмотря на молодой возраст, педагога.
Второе место заняла учитель начальных классов Средней школы № 6 им. К. Минина из Балахны Светлана Конова, третье — учитель начальных классов Средней школы № 8 с углубленным изучением отдельных предметов из Кстова Юлия Фадеева.
Финалистов конкурса наградили почетными дипломами и денежными премиями: диплом 1 степени — 75 000 рублей, диплом 2 степени — по 50 000 рублей, диплом 3 степени — по 35 000 рублей.
Сергей Лебедев представит Нижегородский регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2018», который состоится в сентябре-октябре 2018 года в Санкт-Петербурге.
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