Учителем года в Нижегородской области впервые стал физрук

— Секрет профессионализма прост: гореть самому, зажечь других, постоянно находиться в поиске и не быть равнодушным, — считает молодой педагог.

Сергей лучше всех представил на финальном этапе конкурса свою визитку, мастер-класс «Учитель-мастер» и принял участие в творческом конкурсе «Презентация актуальной темы».

У школы, в которой работает Сергей Лебедев, богатая история.

Она была построена методом народной стройки и начала работать как средняя школа с декабря 1959 года. Здесь была профессиональная подготовка — профильные классы, которые полным составом продолжали обучение в профессионально-техническом училище.

Сейчас это многопрофильная школа, в которой вырастили такого интересного и опытного, несмотря на молодой возраст, педагога.

Второе место заняла учитель начальных классов Средней школы № 6 им. К. Минина из Балахны Светлана Конова, третье — учитель начальных классов Средней школы № 8 с углубленным изучением отдельных предметов из Кстова Юлия Фадеева.

Финалистов конкурса наградили почетными дипломами и денежными премиями: диплом 1 степени — 75 000 рублей, диплом 2 степени — по 50 000 рублей, диплом 3 степени — по 35 000 рублей.