Лучшим учителем года в Нижегородской области стал преподаватель физкультуры

26-летний преподаватель физкультуры из школы № 156 им. Б. И. Рябцева Нижнего Новгорода Сергей Лебедев назван лучшим учителем года в Нижегородской области . Итоги регионального этапа конкурса подвели накануне.

Как сообщалось ранее, в финал вышли пять педагогов. Каждый из них представил свою визитку, мастер-класс «Учитель-мастер» и принял участие в творческом конкурсе «Презентация актуальной темы».

В итоге первое место — у Сергея Лебедева, второе — у учителя начальных классов школы № 6 им. К. Минина города Балахны Светланы Коновой, третье — у учителя начальных классов средней школы № 8 с углубленным изучением отдельных предметов города Кстово Юлии Фадеевой.

Финалисты получили дипломы и денежные премии, а победитель отправится представлять регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2018», который состоится в сентябре-октябре в Санкт-Петербурге

Как говорит победитель, секрет профессионализма прост: «гореть самому, зажечь других, постоянно находиться в поиске и не быть равнодушным».