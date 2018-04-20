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Лучшим учителем года в Нижегородской области стал преподаватель физкультуры
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Лучшим учителем года в Нижегородской области стал преподаватель физкультуры 

АиФ Нижний Новгород 27 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
26-летний преподаватель физкультуры из школы № 156 им. Б. И. Рябцева Нижнего Новгорода Сергей Лебедев назван лучшим учителем года в Нижегородской области. Итоги регионального этапа конкурса подвели накануне.
Как сообщалось ранее, в финал вышли пять педагогов. Каждый из них представил свою визитку, мастер-класс «Учитель-мастер» и принял участие в творческом конкурсе «Презентация актуальной темы».
В итоге первое место — у Сергея Лебедева, второе — у учителя начальных классов школы № 6 им. К. Минина города Балахны Светланы Коновой, третье — у учителя начальных классов средней школы № 8 с углубленным изучением отдельных предметов города Кстово Юлии Фадеевой.
Финалисты получили дипломы и денежные премии, а победитель отправится представлять регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2018», который состоится в сентябре-октябре в Санкт-Петербурге.
Как говорит победитель, секрет профессионализма прост: «гореть самому, зажечь других, постоянно находиться в поиске и не быть равнодушным».
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