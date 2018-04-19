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Лучшего учителя выберут в Нижегородской области
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Лучшего учителя выберут в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижегородской области 19 апреля выберут лучшего педагога 2018 года. В 11.00 в Центре эстетического воспитания детей в столице ПФО пройдет финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
За звание лучшего учителя региона поборются пять кандидатов. Каждому из них предстоит презентовать визитку, мастер-класс и сразиться в творческом конкурсе на заданную актуальную тему.
Победитель получит в качестве приза 75 тысяч рублей и возможность представлять Нижегородскую область на всероссийском этапе конкурса. Финалистов, занявших третье и второе места, наградят сертификатами на 50 тысяч рублей. Двум другим участникам финала конкурса подарят по 35 тысяч рублей.
Конкурс «Учитель года» проводится в Нижегородской области с 1991 года. Основная его цель — повышение престижа и статуса учителя в обществе.
Напомним, учителем года — 2018 в Нижнем Новгороде стал преподаватель из Сормова.
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