Лучшего учителя выберут в Нижегородской области

Нижегородской области 19 апреля выберут лучшего педагога 2018 года. В 11.00 в Центре эстетического воспитания детей в столице ПФО пройдет финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

За звание лучшего учителя региона поборются пять кандидатов. Каждому из них предстоит презентовать визитку, мастер-класс и сразиться в творческом конкурсе на заданную актуальную тему.

Победитель получит в качестве приза 75 тысяч рублей и возможность представлять Нижегородскую область на всероссийском этапе конкурса. Финалистов, занявших третье и второе места, наградят сертификатами на 50 тысяч рублей. Двум другим участникам финала конкурса подарят по 35 тысяч рублей.

Конкурс «Учитель года» проводится в Нижегородской области с 1991 года. Основная его цель — повышение престижа и статуса учителя в обществе.

Напомним, учителем года — 2018 в Нижнем Новгороде стал преподаватель из Сормова.