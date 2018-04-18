Учитель Зеленограда стала финалистом городского конкурса «Педагог года Москвы 2018»

В филиале Дома учителя «Поведники» состоялся третий финальный этап Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы 2018».

Авторские междисциплинарные мастер-классы представили 30 финалистов номинации. Среди них — учитель начальных классов школы №618 Зеленограда Татьяна Саранская.

Педагоги рассказали о результатах своей работы, создали образовательный проект и стали участниками педагогических советов по актуальным темам. Татьяна Саранская была удостоена бронзового значка финалиста конкурса «Педагог года Москвы 2018».