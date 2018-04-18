Ещё
Учитель Зеленограда стала финалистом городского конкурса «Педагог года Москвы 2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учитель Зеленограда стала финалистом городского конкурса «Педагог года Москвы 2018» 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В филиале Дома учителя «Поведники» состоялся третий финальный этап Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы 2018».
Авторские междисциплинарные мастер-классы представили 30 финалистов номинации. Среди них — учитель начальных классов школы №618 Зеленограда Татьяна Саранская.
Педагоги рассказали о результатах своей работы, создали образовательный проект и стали участниками педагогических советов по актуальным темам. Татьяна Саранская была удостоена бронзового значка финалиста конкурса «Педагог года Москвы 2018».
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Ирина Белых провела совещание с директорами школ Зеленограда, САО и СВАО В Зеленограде состоялась игра для педагогов «ПроОтходы» Зеленоградское отделение МГПУ посещает школы округа с квестом «HR или пропал»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился к россиянам с предупреждением131
Решена судьба российских банков в SWIFT189
Найдена «подлодка Гитлера»2
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США312
Сирийская армия показала российский «Стрелец»13
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение