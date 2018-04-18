Глава Минобрнауки попросила СМИ не нагнетать ситуацию вокруг нападения в школе в Башкирии

"Я хочу попросить всех вас, средства массовой информации, которые здесь присутствуют, стараться как можно меньше нагнетать эту ситуацию", — сказала Васильева журналистам на Московском международном салоне образования. «Произошла трагедия, очень большая, трагедия, которая требует разбирательства. Кто эти дети, какая это школа, — вы все прекрасно знаете. Вначале нам нужно все это обсудить», — подчеркнула министр.

18 апреля в общеобразовательной школе №1 в Стерлитамаке Башкирия ) 17-летний ученик коррекционного класса ранил канцелярским ножом одноклассницу и учителя информатики, после чего попытался устроить поджог. Одна из школьниц, спасаясь от нападения, выпрыгнула со второго этажа. В больницы госпитализированы трое пострадавших, а также сам нападавший. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту ЧП: нападавший обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, должностные лица — в халатности.

Школа восстановит работу в четверг.

Московский международный салон образования проходит в Москве с 18 по 21 апреля на ВДНХ.