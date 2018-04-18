Ещё
Глава Минобрнауки попросила СМИ не нагнетать ситуацию вокруг нападения в школе в Башкирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Минобрнауки попросила СМИ не нагнетать ситуацию вокруг нападения в школе в Башкирии 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева обратилась к СМИ с просьбой не нагнетать ситуацию вокруг нападения школьника в башкирской школе.
"Я хочу попросить всех вас, средства массовой информации, которые здесь присутствуют, стараться как можно меньше нагнетать эту ситуацию", — сказала Васильева журналистам на Московском международном салоне образования. «Произошла трагедия, очень большая, трагедия, которая требует разбирательства. Кто эти дети, какая это школа, — вы все прекрасно знаете. Вначале нам нужно все это обсудить», — подчеркнула министр.
18 апреля в общеобразовательной школе №1 в Стерлитамаке (Башкирия) 17-летний ученик коррекционного класса ранил канцелярским ножом одноклассницу и учителя информатики, после чего попытался устроить поджог. Одна из школьниц, спасаясь от нападения, выпрыгнула со второго этажа. В больницы госпитализированы трое пострадавших, а также сам нападавший. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту ЧП: нападавший обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, должностные лица — в халатности.
Школа восстановит работу в четверг.
Московский международный салон образования проходит в Москве с 18 по 21 апреля на ВДНХ.
ТАСС: последние новости
Чайка обещал проверить данные о готовящихся "колумбайн-сообществом" нападениях в школах РФ Глава Башкирии поручил усилить пропускной режим во всех школах республики Глава Башкирии обратил внимание на необходимость борьбы с опасными группами в соцсетях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT27
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США112
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника69
В Кремле ответили на «план Авакова»188
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский72
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
16:39
Левые силы проведут праймериз в Москве
Политика
01:00
Искусственные сакуры из центра Москвы уберут в мае
Новости Москвы
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение