Глава Минобрнауки попросила СМИ не нагнетать ситуацию вокруг нападения в школе в Башкирии 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева обратилась к СМИ с просьбой не нагнетать ситуацию вокруг нападения школьника в башкирской школе.
"Я хочу попросить всех вас, средства массовой информации, которые здесь присутствуют, стараться как можно меньше нагнетать эту ситуацию", — сказала Васильева журналистам на Московском международном салоне образования. «Произошла трагедия, очень большая, трагедия, которая требует разбирательства. Кто эти дети, какая это школа, — вы все прекрасно знаете. Вначале нам нужно все это обсудить», — подчеркнула министр.
18 апреля в общеобразовательной школе №1 в Стерлитамаке (Башкирия) 17-летний ученик коррекционного класса ранил канцелярским ножом одноклассницу и учителя информатики, после чего попытался устроить поджог. Одна из школьниц, спасаясь от нападения, выпрыгнула со второго этажа. В больницы госпитализированы трое пострадавших, а также сам нападавший. Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту ЧП: нападавший обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, должностные лица — в халатности.
Школа восстановит работу в четверг.
Московский международный салон образования проходит в Москве с 18 по 21 апреля на ВДНХ.