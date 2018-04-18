Плетнёва заявила о необходимости совершенствовать образование школьных психологов

Трагический инцидент в одном из учебных заведений в Стерлитамаке сигнализирует о том, что российским законодателям стоит качественно реформировать систему подготовки школьных психологов. Такое мнение в комментарии « Парламентской газете » высказала председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва

Сегодня утром 17-летний ученик коррекционной школы в Стерлитамаке напал с ножом на одноклассницу и учителя. Затем подросток разлил горючую жидкость и поджёг класс, после чего ранил себя, пытаясь свести счёты с жизнью. В школе сработала противопожарная сигнализация — испугавшись и попытавшись спастись от огня, одна из учениц школы выпрыгнула в окно второго этажа. В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы, раненая учительница находится в реанимации.

Комментируя инцидент, Тамара Плетнёва напомнила, что это далеко не первый подобный случай нападения школьника на других учеников и педагогов. Этому способствует слишком яркая демонстрация подобных инцидентов в медиа, считает депутат. Вместо публикации подробностей о происшествии следует озадачиться вопросами: почему это произошло и как этого не допустить, отметила Тамара Плетнёва. «Спонтанно такие происшествия никогда не происходят. Это всё должны отслеживать специалисты, они должны общаться с ребёнком», — убеждена парламентарий. К слову, по данным СМИ, в правоохранительных органах ранее поступала информация об агрессивном поведении башкирского школьника.

Предотвратить трагическое развитие событий могло бы своевременное вмешательство школьного психолога, который бы общался с подростком, помогал преодолевать накопившийся негатив и другие проблемы. Однако в России пока нет специального образования по этой профессии, посетовала Тамара Плетнёва, есть только попытки создать такую систему. «Безусловно, это всё нужно совершенствовать», — подчеркнула она.

Депутат рассказала, что ранее некоторое время работала в должности директора коррекционной школы, поэтому по собственному опыту знает, что к таким детям требуется особое отношение. «Эти дети не знают, что такое ласка, им не с кем делиться своими переживаниями… Им нужны особые воспитатели и учителя. А некоторые не хотят на них даже смотреть! Для них это место работы — и всё», — возмутилась председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.