Воспитанники школы в Рязанском смастерили подснежники из бумаги

Ученики школы №329 имени Хлобыстова, которая находится в 4-м Вешняковском проезде, приняли участие в занятии по изготовлению бумажных подснежников. Об этом рассказал представитель образовательного учреждения.

— Цель занятия — совершенствование приемов работы с бумагой. Ребята узнали, какие бывают подснежники, почему их так называют. Затем учащиеся повторили правила работы с ножницами, бумагой и клеем. Работа так увлекла, что хотелось сделать как можно больше подснежников. Результат работы очень порадовал, — сообщил представитель школы.

Напомним, что школа №329 имени Хлобыстова находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)