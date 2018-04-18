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Воспитанники школы в Рязанском смастерили подснежники из бумаги
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Воспитанники школы в Рязанском смастерили подснежники из бумаги 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Ученики школы №329 имени Хлобыстова, которая находится в 4-м Вешняковском проезде, приняли участие в занятии по изготовлению бумажных подснежников. Об этом рассказал представитель образовательного учреждения.
— Цель занятия — совершенствование приемов работы с бумагой. Ребята узнали, какие бывают подснежники, почему их так называют. Затем учащиеся повторили правила работы с ножницами, бумагой и клеем. Работа так увлекла, что хотелось сделать как можно больше подснежников. Результат работы очень порадовал, — сообщил представитель школы.
Напомним, что школа №329 имени Хлобыстова находится по адресу 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 2. (мю)
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